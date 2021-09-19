СНБ: Двое жителей Котайкской области Армении оказались на подконтрольной Азербайджану территории

Об этом сообщает пресс-служба Службы национальной безопасности (СНБ) Армении.

В сообщении отмечается, что вечером 18 сентября в СНБ поступила информация о том, что двое жителей села Касах Котайкской области Армении (их данные известны) отклонились от трассы Горис-Воротан и оказались на подконтрольной Азербайджану территории.

«Пограничная служба СНБ Армении и ФСБ России осуществляют мероприятия для их обнаружения. О результатах будет объявлено позже», - отмечают в ведомстве.

Отметим, что в прошлое воскресенье полиция Азербайджана установила блокпост на 21-километровом участке дороги Горис-Капан, которой пользуются армянские водители. Участок перешел под контроль Баку после того, как азербайджанская сторона вышла в район Кубатлы в результате войны в Нагорном Карабахе минувшей осенью.