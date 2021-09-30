«Цели амбициозны и реалистичны»: Правительство Армении приняло проект госбюджета на 2022 год

Перед принятием проекта премьер-министр Никол Пашинян опубликовал свое послание, подчеркнув, что Армения стоит перед трудными вызовами: катастрофические последствия 44-дневной войны в плане экономики, социальной сферы и сферы безопасности все еще не преодолены.

Еще раз подчеркнув, что внутриполитический кризис был преодолен внеочередными выборами в Национальное собрание, Никол Пашинян отметил, что программа правительства на 2021-2026 годы должна создать основу для мирного, стабильного и инклюзивного развития Республики Армения в среднесрочной перспективе.

Премьер-министр охарактеризовал цели, представленные в госбюджете на 2022 год, как амбициозные и реалистичные, подчеркнув, что власти понимают, что для их реализации необходимы не только экономическое вмешательство со стороны правительства, но и социальные и культурные преобразования.

Премьер-министр подчеркнул важность повышения эффективности системы государственного управления и трансформирования и развития культуры труда, а также обеспечения безопасности.

«Важна не только модернизация оборонных способностей армии, но важно и создание благоприятной внешней среды вокруг Республики Армения при последовательной реализации повестки открытия эры мирного развития для Армении, Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] и региона.

В этом контексте мы рассматриваем открытие и развитие региональной экономической и транспортной инфраструктуры, которая может качественно изменить содержание и структуру экономики Республики Армения, стать дополнительным импульсом для развития внутренней инфраструктуры, обеспечить долгосрочную инклюзивность, экономический рост, создание равных условий для участия граждан Армении в экономической деятельности, повышение привлекательность страны для иностранных инвестиций», - заявил глава исполнительной власти.