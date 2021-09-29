Произведена вторая за месяц замена командующего российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе

В конце прошлой недели его принял министр обороны Армении Аршак Карапетян, а вчера в Баку состоялась встреча российского генерала с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым.

Примечательно, однако, что предшественник Анашкина на посту командующего миротворцами Михаил Кособоков, который занимал этот пост всего три недели, на встрече в Баку не присутствовал. Причиной, видимо, стало недовольство, вызванное назначением Кособокова во властных кругах Азербайджана.

Основной причиной недовольства Баку стала биография генерала Кособокова. Баку, в частности, не понравился тот факт, что Кособоков с 2015-го по 2017 год занимал должность командующего российской военной базой в Абхазии, а до этого служил в аннексированном Россией Крыму. Отметим, однако, что биография новоназначенного командующего российским миротворческим контингентом не сильно отличается от биографии Кособокова.

53-летний Геннадий Анашкин, как и его предшественник, имеет прямое отношение к замороженным конфликтам на постсоветском пространстве, в частности, грузино-осетинскому конфликту. Во время пятидневной войны в августе 2008 года десантный полк под командованием Анашкина первым вошел в административный центр Южной Осетии - Цхинвали, а затем, преследуя отступающие грузинские подразделения, достиг Гори, захватив господствующие высоты в окрестностях города.

Менее чем через три недели после окончания войны с Грузией президент России присвоил Анашкину звание Героя Российской Федерации, а Министерство обороны провозгласило его полк лучшим десантным подразделением года. Кстати, это была не первая связь генерала с Кавказом. Анашкин участвовал как в первой, так и во второй чеченских войнах. Помимо боевой службы, Анашкин также имеет некоторый опыт миротворческих операций. Согласно ряду источников, в конце 1990-х годов он служил командиром российского миротворческого батальона, дислоцированного в Боснии.

Но если три недели назад, когда на должность командующего был назначен Михаил Кособоков, из экспертных и околовластных кругов Азербайджана раздавались голоса протеста, то сегодня, после назначения Анашкина, все гораздо спокойнее. По мнению бакинских экспертов, личность командующего миротворческим контингентом не имеет большого значения, поскольку окончательные решения все равно будут приниматься в Москве.

«Миротворческий контингент является одним из инструментов воздействия на Азербайджан, и личность его командующего - это чисто технический вопрос», - убежден один из бывших руководителей Министерства национальной безопасности Азербайджана Сулхеддин Акпер.

По мнению военного эксперта Азада Исазаде, замена Кособокова была связана с поведением, которое этот военный демонстрировал в прошлом – в годы службы в Крыму и Абхазии. Однако, по словам Исазаде, смещение Кособокова и назначение Анашкина существенно не изменит ситуацию в Нагорном Карабахе. «Не думаю, что новый командующий займет нейтральную позицию», - отметил азербайджанский эксперт.

По мнению другого бакинского аналитика - Азера Гасымли, отставка Кособокова явилась следствием дипломатического давления со стороны Азербайджана. Вместе с тем, он убежден, что не стоит искать существенных различий между Кособоковым и Анашкиным. «Миротворцы будут выполнять те задачи, которые перед ними поставит руководство России. Неважно, кто командующий - Кособоков или Анашкин, все равно российская военная группировка не будет спрашивать мнения Азербайджана или Армении», - считает политолог.