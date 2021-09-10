Недовольство в Азербайджане в связи с назначением генерала Кособокова

Основная причина недовольства - биография генерал-майора Михаила Кособокова, который сменил на посту командующего военной группировкой Рустама Мурадова.

Дело в том, что за последние годы Кособоков успел прослужить практически во всех регионах постсоветского пространства, где официальная Москва отдавала предпочтение не территориальной целостности, а принципу самоопределения наций.

Генерал Кособоков ранее служил в Крыму заместителем командующего армейским корпусом, действующим в составе Военно-морского флота.

До этого, с 2015-го по 2017 год, он занимал должность командующего 7-й российской военной базой в Абхазии. До недавнего времени Михаил Кособоков занимал должность заместителя командующего 58-й общевойсковой армией ВС РФ.

Напомним, что части 58-й армии расположены на Северном Кавказе, а также в другом спорном регионе - Южной Осетии.

Учитывая все это, пожалуй, естественно, что и оппозиционные, и провластные азербайджанские деятели восприняли назначение Кособокова на пост командующего миротворческим контингентом с большими оговорками.

«Осмелюсь предположить, что назначение бывшего командующего военной базой в сепаратистской Абхазии у нас не было одобрено», - написал в Facebook депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков.

Оппозиционный журналист, бывший политзаключенный Афган Мухтарлы, проживающий сейчас в Германии, также уверен, что от назначения Кособокова азербайджанская сторона точно не выиграет.

«Генерал-майор Михаил Кособоков в прошлом устанавливал «мир» в Абхазии, которая является территорией Грузии. Теперь его назначили командующим российской военной базой в Карабахе. Кособоков уже был принят министром обороны Армении. Об этом мы узнали из армянских и российских сайтов. И несмотря на то обстоятельство, что база Кособокова находится в Азербайджане, он предпочитает встречаться с армянским министром, - пишет Мухтарлы, заключая: - Складывается впечатление, что при назначении командующего Россия учитывает точку зрения Армении, а не Азербайджана».

Другой азербайджанский оппозиционер, проживающий в Цюрихе журналист Рауф Миркадыров, на своей странице в Facebook разместил фотографию встречи Кособокова с министром обороны Армении Аршаком Карапетяном, сопроводив ее короткой записью: «Некоторые скажут, что хуже не бывает. Основываясь на собственном опыте, могу сказать - бывает».

Судя по поступающей из Азербайджана информации, действия России Баку пытается уравновесить дальнейшим углублением военно-политических отношений с Турцией. В Лачинском районе продолжаются совместные турецко-азербайджанские военные учения. В ходе этих учений, согласно Минобороны Азербайджана, спецподразделения двух стран «проводят разведку в сложном географическом районе, расставляют ловушки на важных дорогах, занимаются уничтожают диверсионных групп».

Выбор Лачина местом проведения учений не случаен. По мнению некоторых азербайджанских экспертов, в Баку опасаются, что в случае возможной эскалации ситуации Армения первым делом попытается восстановить полный контроль над Лачинским коридором.

Кроме того, вчера некоторые азербайджанские СМИ со ссылкой на военного эксперта Адалята Вердиева сообщили, что четыре генерала вооруженных сил Турции были включены в состав Специальной группы командования, действующей в Азербайджане. Ранее турецкая газета Yeni Safak раскрыла личности этих генералов.

По информации издания, действующую в Азербайджане Специальную группу командования возглавит генерал Бахтияр Эрсай, штаб группы возглавит другой генерал, Эндер Гюнер. В Баку были командированы также генералы Абдулла Гатырджи и Закария Ялчин. Последний займет должность военного атташе Турции в Азербайджане.

Новость о прибытии в Баку турецких генералов подтверждает и депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков, рассматривая расширение турецкого военного присутствия прежде всего в контексте российско-азербайджанских отношений.

«Москва должна с пониманием отнестись к военным учениям турецко-азербайджанского спецназа в Лачинском районе, а также к прибытию в Баку четырех турецких генералов. У Армении есть свой союзник, у Азербайджана - свой. Это не должно восприниматься как приглашение вступить в конфликт в формате двое против двоих, но также нельзя игнорировать реалии», - отметил азербайджанский депутат.