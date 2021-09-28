Ереван и Баку приветствуют встречу глав МИД, но позиции сторон остаются неизменными

«Мы оцениваем состоявшуюся встречу как важный шаг в процессе полного возобновления мирных переговоров в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ», - в ответ на вопрос Радио Азатутюн заявил председатель комиссии по внешним отношениям Национального собрания Армении.

После встречи Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова в Нью-Йорке Минская группа в своем заявлении отметила, что сопредседатели и министры иностранных дел обсудили «широкий круг нерешенных вопросов между Арменией и Азербайджаном», не уточняя, о каких вопросах идет речь, только ли гуманитарных или не только.

В свою очередь, МИД Армении сообщил, что Мирзоян подтвердил готовность армянской стороны возобновить процесс мирного урегулирования карабахского конфликта в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

В коротком сообщении азербайджанская сторона сообщила, что довела до сведения «известную позицию Азербайджана».

Позиция Азербайджана с момента окончания войны практически не изменилась. Накануне в интервью турецкому информационному агентству «Анадолу», говоря о возобновлении работы Минской группы, Алиев вновь заявил, что «карабахский вопрос решен и отныне у этой структуры должна быть другая функция».

«Сейчас нужно думать о повышении доверия, открытии дорог и коридоров, содействии процессу примирения, урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном и заключении мирного договора между сторонами», - сказал Алиев, добавив, что о статусе Карабаха не может быть и речи.

Сегодня Алиев дал интервью французскому государственному телеканалу France 24 , повторив, что конфликт уже урегулирован, армянская сторона должна забыть о реваншизме, не обсуждается и вопрос автономии, «этого предложения больше нет не столе».

Тем не менее, Алиев также приветствовал встречу министров иностранных дел, выразив надежду, что она станет началом нового процесса - началом урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

На вопрос «Вы возьмете трубку и позвоните Пашиняну, чтобы поговорить об этом?», Алиев ответил, сославшись на Минскую группу: «Не так, как вы говорите. Контакты между двумя странами обычно организуются под эгидой Минской группы, именно они предлагают повестку дня и организуют встречу. В годы президентства у меня никогда не было прямого контакта с руководителями Армении. Но если сопредседатели Минской группы предложат подобную встречу, мы не будем против».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также коснулся последней встречи под эгидой Минской группы, отметив, что в ходе переговоров министров иностранных дел, состоявшихся в Нью-Йорке в этом формате, были достигнуты конкретные результаты.

«Насколько я понимаю, сопредседатели согласовали возобновление своих поездок в регион для посещения [Нагорного Карабаха] и разговоров на месте с представителями Армении, Азербайджана. В том числе в Степанакерте запланированы встречи», - сказал Лавров.

Проживающий в Великобритании турецкий эксперт по вопросам региональной безопасности Харун Йылмаз в комментарии для Радио Азатутюн, касаясь заявлений Алиева, отметил, что тот хочет сказать Армении, России и, возможно, другим соседним странам, что довоенная реальность изменилась.

«Азербайджан, как победившая в войне сторона, руководствуется своими интересами и хочет выступать с сильных позиций на переговорах о статусе Карабаха в ближайшие годы. Поэтому сейчас создает такой настрой, что вопрос закрыт, чтобы на переговорном этапе быть в более выгодной позиции», - сказал эксперт.

Между тем, по словам Йылмаза, в ближайшие годы сторонам предстоит обсудить много вопросов, из которых, по мнению турецкого эксперта, наиболее важным является вопрос о границах Карабаха. Будут ли эти границы включать территории Карабаха в советский период или в этом вопросе будут ориентироваться на послевоенные реалии? Другим важным вопросом, по его мнению, является вопрос статуса армянского населения, проживающего на этих территориях.

«Будут ли они гражданами Азербайджана? Какие у них будут отношения с Баку? Будут ли они в территориальном плане в составе Азербайджана, но будут иметь культурные права и автономию, как в советский период? Предметом обсуждения также являются требования, предъявленные друг другу в послевоенный период, а также тема Лачинского и Зангезурского коридоров. Стороны должны прийти к соглашению, включающему все эти вопросы», - подчеркнул Харун Йылмаз.

Сам факт встречи в рамках Минской группы впервые после войны, по словам комментатора Татула Акопяна, уже является существенным. Однако, по его мнению, даже до войны Азербайджан, выступая с позиций потерявшего семь районов, не хотел слышать о самоопределении Нагорного Карабаха, что уж говорить о сегодняшнем дне.

«Он оккупировал весь Гадрутский район, он оккупировал Шуши, также оккупировал территории Мартакертского, Мартунинского, Аскеранского и Шушинского районов, Гадрут захватил полностью. В этих условиях, естественно, Азербайджан будет выступать с гораздо более жестких позиций, и даже если речь пойдет о статусе, статус он представляет исключительно в составе Азербайджана, чем-то типа культурной автономии или даже чем-то вроде местного самоуправления. Большего нам ждать не приходится», - сказал Акопян.

По мнению Акопяна, пока позиции Армении слабы, спешка в дискуссии по вопросу статуса не в интересах армянской стороны.

«Если будут обсуждать какой-то уровень самоуправления в составе Азербайджана, то мы не должны торопиться с этим вопросом. Если будет обсуждаться вопрос о серьезном статусе, тогда стоит вступать в переговоры», - подчеркнул комментатор.