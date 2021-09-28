В Нью-Йорке согласовано возобновление региональных визитов сопредседателей Минской группы - Лавров

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, на днях в ходе переговоров сопредседателей Минской группы ОБСЕ с главами внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана были достигнуты конкретные результаты.

«Насколько я понимаю, сопредседатели согласовали возобновление своих поездок в регион для посещения [Нагорного Карабаха] и разговоров на месте с представителями Армении, Азербайджана, - согласно ТАСС, сказал Лавров, добавив: - В том числе в Степанакерте запланированы встречи».

Глава МИД РФ также отметил, что главным результатом достигнутых в прошлом году лидерами России, Азербайджана и Армении договоренностей о полном прекращении военных действий в Карабахе является стабилизация ситуации в зоне конфликта.

«Главный результат почти года, который прошел после 9 ноября 2020 года, заключается в том, что стабильность установлена, поддерживается, российский миротворческий контингент способствует тому, что каких-либо насильственных действий мы сейчас не наблюдаем. Мелкие инциденты, которые были на начальном этапе, быстро разрешались. Еще раз подчеркну: сейчас там ситуация стабильна, хотя, конечно, проблем немало», - отметил Сергей Лавров.