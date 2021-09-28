За прошедший год вооруженные силы Азербайджана убили 80 мирных жителей Карабаха, 38 из них – в плену или под азербайджанским контролем

Согласно сообщению, опубликованному на странице омбудсмена Нагорного Карабаха в Facebook,

В докладе подытожены данные, собранные в результате работ по сбору фактов, инициированных офисом омбудсмена, с 27 сентября 2020 года по 27 сентября 2021 года о мирных жителях, погибших в результате таргетирования азербайджанскими вооруженными силами населенных пунктов Карабаха и вторжения в них.

«Были представлены только случаи, доказанные по неоспоримым основаниям. В докладе об обстоятельствах убийства каждого гражданского лица приводится краткое описание», - отмечается в сообщении.

По собранным данным раскрыты личности 80 мирных жителей, убитых азербайджанскими вооруженными силами. 42 мирных жителя были убиты в результате дальних ударов азербайджанских вооруженных сил, в том числе с использованием реактивных гранатометов, вследствие обстрелов, бомбардировок и огнестрельных выстрелов со стороны диверсионных групп, а 38 мирных жителей были убиты в азербайджанском плену или, по крайней мере, под азербайджанским контролем, в результате физического насилия, ножевых ранений, обезглавливания, выстрелов с близкого расстояния и применения других прямых средств.

Из 80 жертв среди гражданского лиц - 68 мужчин и 12 женщин. 52 мирных жителя погибли на месте жительства, 15 - в общественном месте, 11 - на месте работы, 1 человек - в азербайджанской тюрьме. Большинство жертв среди гражданского лиц - люди старше 63 лет.

Защитник прав человека также зафиксировал получение ранений 163 мирными жителями, большинство из которых - в результате ударов, от которых погибли другие лица.

«Судьба двух десятков мирных жителей с оккупированных Азербайджаном территорий до сих пор остается неизвестной», - говорится в сообщении.

Доклад подготовлен в закрытой и публичной версиях. В закрытый доклад добавлено много фотографий жертв до и после их смерти. Публичный доклад подготовлен без фотографий, с учетом проявления в них особой жестокости.

Закрытая доклада отчета отправлена в соответствующие международные организации.