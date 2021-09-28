Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обещает вернутся в Тбилиси 2 октября

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook снимок электронного билета, согласно которому прилетает в Грузию на муниципальные выборы 2 октября, сообщает SOVA.

При этом по направлению Киев-Тбилиси выписаны два билета, на имя самого Михаила Саакашвили и на имя его матери Гиули Аласания.

«Разумеется, я уже взял билет, как я и сказал, на вечер 2 октября, чтобы быть вместе с вами в Тбилиси и вместе с вами защищать ваше волеизъявление. Вместе с вами принять участие в спасении Грузии. У меня нет личных амбиций, мною не движет желание заполучить какую-либо должность. Я не собираюсь бороться за это, но я намерен бороться за то, чтобы у наших детей было будущее. Чтобы Грузия осталась не только на карте мира, но и вернулась к быстрому развитию», – заявил экс-президент Грузии.

26 сентября председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что Михаил Саакашвили не осмелится приехать в страну в рамках предстоящих 2 октября выборов. При этом политик добавил, что у Михаила Саакашвили для этого недостаточно ресурса. По словам Кобахидзе, Саакашвили не составит труда снова найти причины и отговорки, «он может сослаться на многое».

«Эхо Кавказа»