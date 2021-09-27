Армянский премьер в пантеоне «Ераблур» почтил память жертв Карабахской войны

Как Радио Азатутюн сообщили из правительства Армении, премьер посетил «Ераблур» без членов правительства.

На высоте Ераблур в Ереване захоронено 889 жертв 44-дневной войны.

По официальным данным, опубликованным в конце августа, в ходе 44-дневной войны в Нагорном Карабахе с армянской стороны было убито 3777 человек, из которых 3,702 – военные, а 75 - мирные жители. Еще 243 человека пропали без вести.

После установления режима прекращения огня Азербайджан объявил о 2895 жертвах.

Отметим, что в Армении 27 сентября, в годовщину начала войны, в 11:00 будет объявлена минута молчания в память о жертвах боевых действий.

В тот же день и в то же время минута молчания будет объявлена и в Нагорном Карабахе, где также состоится поминальная церемония.