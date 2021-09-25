В Армении 27 сентября в 11:00 будет объявлена минута молчания

Об этом сообщают из канцелярии премьер-министра Армении.

Отметим, что в тот же день и в то же время минута молчания будет объявлена и в Нагорном Карабахе. Там же состоится панихида.

По официальным данным, опубликованным в конце августа, в ходе 44-дневной войны в Нагорном Карабахе было убито 3777 человек, из которых 3,702 – военные, а 75 - мирные жители. Еще 243 человека пропали без вести.

После установления режима прекращения огня Азербайджан объявил о 2895 жертвах.