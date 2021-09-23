АБР почти в три раза повысил прогноз роста ВВП Армении в 2021 году

Между тем, правительство поставило цель достичь в следующие пять лет минимального годового роста ВВП на уровне 7%, при благоприятных условиях - 9%, что, по мнению исполнительной власти, станет основной движущей силой для снижения бедности, которая превышает 25%.

Экономисты не видят в пятилетней программе правительства оснований и направлений для достижения этих показателей.

По мнению экономиста Баграта Асатряна, возглавлявшего в 1994-1998 годах Центральный банк, власти не показывают пути достижения своих целей. «Темпы роста, которые они закладывают там – 7% при наихудшем сценарии и 9% при наилучшем сценарии, многообещающие. 9% - действительно впечатляющая цифра. Но в той же программе я не вижу обоснований, тех направлений, гарантий того, как будет обеспечен такой темп роста», - сказал он.

В текущем году правительство прогнозирует рост на уровне 6%, что почти вдвое превышает официальный прогноз, опубликованный в конце прошлого года. Министр экономики, в свою очередь, продолжает заявлять, что Армения завершит год с показателем экономического роста, близким к двузначному.

Ваан Керобян на днях коснулся также прогноза другой авторитетной организации - Международного валютного фонда (МВФ), который прогнозирует для Армении в 2021 году рост на уровне 6,5%.

«На данный момент можно считать, что 6,5% - это наиболее пессимистичный из возможных прогнозов. Прогнозы меняются день ото дня. Сегодня у нас есть показатели за первые семь месяцев - 5,2%. Во вторник Центральный банк спрогнозировал 5,4%, что, думаю, также является очень пессимистической оценкой», - сказал министр экономики.

По убеждению Баграта Асатряна, в этом году невозможно достичь двузначного экономического роста. Потери кризисного 2020 года будут возмещены с трудом.

По оценке экономиста Сурена Парсяна, правительство в этом году не заложило основы для обеспечения как минимум 7-процентного роста ВВП в 2022 году.

«Экономическая активность в основном обусловлена более низким базовым числом по сравнению с предыдущим, во-вторых, ростом горнодобывающей и строительной отраслей. Здесь просто нет вмешательства или участия руководства. Цены на металл на мировом рынке высокие, этим обусловлен двузначный рост в горнодобывающей промышленности. И если мы сравним другие сферы: сферу торговли, сферу услуг, то увидим, что мы даже докризисного этапа не достигли», - сказал Парсян.

2020 год – год пандемии и войны, Армения завершила с экономическим спадом на 7,4%, зарегистрировав спад впервые с 2009 года.