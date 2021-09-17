По мнению министра, к концу года Армения будет близка к тому, чтобы зафиксировать двузначный экономический рост

К концу года Армения будет близка к тому, чтобы зафиксировать двузначный экономический рост. Такое мнение вчера после заседания правительства выразил министр экономики Ваан Керобян, сославшись на прогноз Международного валютного фонда (МВФ).

«Это зависит от многих факторов, но я все же придерживаюсь того мнения, что в номинальном выражении ВВП вырастет намного больше, чем двузначными цифрами, он вырастет, наверное, на 15-20%. Но у нас есть довольно большой дефлятор, то есть, поправка на инфляцию, которая снижает рост. И, тем не менее, я считаю, что в реальном выражении мы будем очень близки к двузначному показателю экономического роста», - сказал Керобян.

Между тем, по прогнозу МВФ, Армения завершит год с экономическим ростом на уровне 6,5%.

Министр экономики напоминает, что Международный валютный фонд ранее прогнозировал в 2021 году экономический рост на уровне 1%.

«На данный момент можно считать, что 6,5% - это наиболее пессимистичный из возможных прогнозов. Прогнозы меняются день ото дня. Сегодня у нас есть показатели за первые семь месяцев - 5,2%. Во вторник Центральный банк спрогнозировал 5,4%, что, думаю, также является очень пессимистической оценкой», - сказал министр экономики.

Прогноз министра о завершении года с показателем экономического роста, близким к двузначному, нелогичен, считает экономист Сурен Парсян.

По его словам, указанный министром показатель не основан на экономических расчетах, он озвучен, исходя из политической целесообразности. «Если мы хотим или пытаемся достичь экономической активности, близкой к 10%, то должен отметить, что у нас нет таких оснований в течение этих 7 месяцев. Я могу сказать, что этот темп роста продолжится в последующие месяцы, и прогноз МВФ, на самом деле, более реалистичный и логичный», - сказал экономист.

Тем не менее, по словам Сурена Парсяна, даже прогноз Международного валютного фонда может не сбыться из-за ситуации в Сюнике.

Вот уже шесть дней на 21-километровом участке дороги Горис-Капан азербайджанская полиция требует с водителей грузовиков, въезжающих в Армению из Ирана, уплаты дорожного налога, проверяя их документы. Если ситуация на дороге Горис-Капан не изменится, это может напрямую повлиять на экономическую активность», - сказал Сурен Парсян.

«Иранские грузовики принуждаются платить налоги и пошлины за перевозку грузов по территории Армении. Это, конечно, увеличивает транспортные расходы, и в результате цены на товары, идущие из Ирана, могут вырасти. Кроме того, отмечу, что через эту территорию проходят не только иранские грузы, но и грузы арабских стран, откуда Армения получает грузы и куда отправляет грузы», - отметил экономист.

Еще до прогноза МВФ, в начале июля, на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в 2021 году экономика Армении вырастет на 6%, что почти вдвое больше, чем ожидало правительство в конце прошлого года (3,2%). Госбюджетом на 2021 год прогнозировался рост экономики на 4,8%.