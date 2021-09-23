Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Армения

Фиксируется увеличение числа тяжелых и крайне тяжелых случаев COVID-19 – глава Минздрава

Министр здравоохранения Анаит Аванесян

Фиксируется увеличение числа тяжелых и крайне тяжелых случаев COVID-19, сообщила министр здравоохранения Анаит Аванесян на совещании под руководством премьер-министра Никола Пашиняна.

«У нас госпитализированы 25 детей и 30 беременных женщин, их состояние находится под постоянным строгим контролем. В крайне тяжелом состоянии находятся 169 граждан, 68 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких», - сказала Аванесян.

По словам министра здравоохранения, на сегодня сделано более 277 тысяч прививок от COVID-19, вчера было сделано более 9900 прививок.

В ходе совещания был затронут утвержденный Минздравом и вступающий с 1 октября в силу приказ, согласно которому осуществляющие экономическую деятельность субъекты должны теперь требовать от своих сотрудников сертификат о вакцинации либо отрицательный результат ПЦР-теста один раз в 14 дней.

Число заболевших коронавирусом в Армении сегодня увеличилось на 939 достигнув 255 648, число выздоровевших увеличилось на 592, достигнув 237 855, зарегистрировано 19 смертей. Всего с начала пандемии вследствие COVID-19 скончались 5200 человек.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG