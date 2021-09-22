Артур Казинян в четвертый раз не избран зампредседателя комиссии НС по обороне и безопасности

Депутат оппозиционной парламентской фракции «Айастан» Артур Казинян в четвертый раз не избран на должность заместителя председателя постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности Национального собрания РА.

Вторая по величине парламентская фракция вновь выдвинула кандидатуру Казиняна на эту должность. Последний, согласно сообщению пресс-службы парламента, предложил включить в повестку дня вопрос о создании рабочей группы по ситуации в юго-восточной части Армении, после чего все представители оппозиции покинули зал.

Депутаты правящей фракции «Гражданский договор» вновь проголосовали против кандидатуры Казиняна.

Согласно формуле Донта, оппозиционная фракция в пятидневный срок должна выдвинуть нового или того же кандидата.

Юрист по профессии Артур Казинян ранее заявил, что решил пойти в комиссию по вопросам обороны и безопасности, чтобы раскрыть то, что произошло в ходе последней войны в Карабахе, а также до и после нее. По его словам, у большого числа людей есть подозрение, что имела место государственная измена. После неизбрания его кандидатуры в третий раз он выразил мнение, что его неизбрание носит персональный характер, что для власти он на этой должности в политическом смысле представляет опасность.