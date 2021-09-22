Между Арменией и Россией ведутся обсуждения о рамках действий по гарантированию безопасности - правительство РА

Радио Азатутюн, в частности, поинтересовалось, на каком основании уже бывший глава российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе Рустам Мурадов заявил, что после окончания пятилетнего срока будет принято решение о дальнейшем продлении миссии, и правда ли, что Армения уже дала свое согласие на автоматическое продление срока российской миротворческой миссии на пять лет, есть ли такая договоренность.

Правительство, по сути, не дало четкого ответа на вопрос, в своем ответе, который был дан более чем через десять дней, оно лишь добавило: «Присутствие российских миротворцев играет очень важную роль в деле обеспечения безопасности и права на жизнь жителей Арцаха, о чем четко сказано в программе правительства Армении на 2021-2026 годы».

Напомним, около двух недель назад Рустам Мурадов завершил свою миссию командующего российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе, заявив: «После конфликта российские миротворцы будут находиться в Нагорном Карабахе в течение пяти лет. Соглашение, подписанное лидерами стран, определяет первые 5 лет. Затем будет принято решение о дальнейшем продлении российской миротворческой миссии».

На другой вопрос Радио Азатутюн, осведомлены ли они о намерениях азербайджанской стороны, проводилось ли трехстороннее обсуждение по этому вопросу или сообщила ли российская сторона подобную информацию армянской стороне, в правительстве ответили так: «Своими действиями азербайджанская сторона пытается поставить под сомнение целесообразность и эффективность миротворческой миссии, о чем свидетельствуют действия азербайджанской стороны».

В трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года есть четкое условие о продлении деятельности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Российский контингент остается там сроком на пять лет, срок будет автоматически продлен еще на пять лет, если ни одна из сторон за 6 месяцев до истечения срока не потребует вывода миссии из Карабаха.

Баку неоднократно заявлял, что Карабах - это территория Азербайджана, а российские миротворцы находятся там временно.