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Политика

Президент России поздравил руководство Армении по случаю 30-летия провозглашения независимости республики

Президент России Владимир Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительные телеграммы президенту Республики Армения Армену Саркисяну и премьер-министру страны Николу Пашиняну по случаю 30-летия провозглашения независимости Армении.

Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, глава российского государства отметил, что между двумя странами налажено тесное сотрудничество в различных сферах, конструктивное взаимодействие в рамках Евразэс, ОДКБ и СНГ.

«Отношения с Арменией основываются на добрых традициях дружбы, культурной и духовной близости. Их дальнейшее развитие в духе союзничества, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов», – подчеркнул президент России.


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