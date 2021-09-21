Президент России поздравил руководство Армении по случаю 30-летия провозглашения независимости республики

Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, глава российского государства отметил, что между двумя странами налажено тесное сотрудничество в различных сферах, конструктивное взаимодействие в рамках Евразэс, ОДКБ и СНГ.

«Отношения с Арменией основываются на добрых традициях дружбы, культурной и духовной близости. Их дальнейшее развитие в духе союзничества, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов», – подчеркнул президент России.



