COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 18 человек

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 21 сентября число выздоровевших пациентов увеличилось на 390 и сейчас составляет 236 968.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 18 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 5 151.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 1193 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (1 - за прошедшие сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 11 114, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 1 660 016 (4 537 за сутки).