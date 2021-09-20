По контролируемому азербайджанцами участку трассы Горис-Капан армянские машины проезжают в сопровождении армянских пограничников

«Дорога Горис-Капан безопасна. Есть сопровождение, на данный момент [машины] сопровождают, так что на этом четырехкилометровом участке дороги проблем не возникает. Никаких проблем не возникает», - заверил сотрудник, ответивший на звонок.

С утра воскресенья жители Армении преодолевают этот участок пути близ Воротана в сопровождении пограничников. Накануне на этом же участке пропали двое мужчин из Касаха - Акоп Акопян и Арам Саргсян. Они ехали в Сюник навестить друга.

Брат Акопа Арбак Акопян рассказал, что жена связалась с Акопом в тот самый момент, когда их остановили азербайджанцы на блокпосте у Воротана: «Жена позвонила, чтобы он приехал и отвез детей на плавание. Она хотела знать, когда он приедет и что ей делать. В этот момент он ей сказал, что иностранцы остановили машину и потребовали документы. Жена спросила: «Что за иностранцы, азербайджанцы?» Он сказал: «Да». Она спросила, не шутка ли это, он ответил, что нет, и отключил телефон».

Чуть позже один из встревоженных родственников позвонил Акопу. «Сын нашей тети говорил с ним, но он был настолько спокоен, что сейчас проверят и отпустят. Последний звонок был в без десяти минут шесть. Позже, когда мы звонили, телефон был недоступен, и после этого у нас не было вестей от него», - рассказал Арбак.

Вчера примерно в полночь Служба национальной безопасности распространила сообщение о том, что азербайджанская сторона вернула двоих граждан Армении в результате действий, проведенных пограничниками СНБ Армении и ФСБ России. Акоп и Арам еще не вернулись в Касах, они пока находятся в Горисе.