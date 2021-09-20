Вице-премьер РФ: Вопрос о создании коридора через территорию Армении в Нахичеван не обсуждается

«Нет, не обсуждается, - сказал Оверчук, отвечая на вопрос журналиста в Ереване. - Обсуждается вопрос деблокирования экономических, транспортных связей в Закавказье».

«Стороны обмениваются мнениями. Переговоры проходят в позитивном ключе», – добавил Оверчук.

Он отметил, что рабочая группа, созданная под сопредседательством вице-премьеров Армении, России и Азербайджана, продолжает работать, проводит встречи, последняя встреча состоялась в середине августа.

«Все стороны настроены разблокировать экономические и транспортные связи в регионе. Конечно, обсуждается, как это сделать, но всем однозначно ясно, что разблокировка, восстановление транспортного маршрута создаст значительные новые возможности для расширения и увеличения товарооборота, в том числе между Россией и Арменией», - сказал российский вице-премьер.

В минувшее воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, открытие «Зангезурского коридора» - это политический вопрос и он придаст позитивные сигналы нормализации армяно-турецских отношений.