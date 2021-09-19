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Иран потребовал немедленно освободить задержанных азербайджанцами водителей

Иран добивается освобождения иранских водителей грузовиков, задержанных азербайджанцами, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Исламской республики Саед Хатибзаде.

По его словам, Иран потребовал немедленного освобождения водителей, а также встречи с официальными лицами для решения вопроса.

Вооруженные азербайджанские военнослужащие в масках останавливают водителей иранских фур на блокпосту, установленном в минувшее воскресенье на одном из участков автодороги Горис-Капан, проверяют документы, требуют денег, аргументируя это тем, что они должны заплатить налог за въезд на территорию Азербайджана. Ранее на этой неделе стало известно, что двое иранских дальнобойщиков были задержаны.

Представитель МИД Ирана также подчеркнул, что приоритетом для Тегерана является территориальная целостность соседних стран.

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