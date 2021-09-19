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Карабах

Минобороны РФ сообщило о ранении двух армянских военнослужащих в Карабахе

В информационном бюллетене Министерства обороны Российской Федерации о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта, опубликованном вечером 18 сентября, говорится, что накануне в районе Шуши были ранены двое армянских военнослужащих.

«17 сентября 2021 г. в районе ШУША зафиксировано три обстрела постов вооруженных формирований Нагорного Карабаха. По информации армянской стороны, огонь велся с позиций вооруженных сил Азербайджанской Республики. В результате обстрела ранения получили двое военнослужащих вооруженных формирований Нагорного Карабаха. Командованием миротворческого контингента проводится разбирательство с участием представителей обеих сторон», - в частности, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Министерства обороны РФ.

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