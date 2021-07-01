Пашинян заявил, что в этом году прогнозируется рост экономики на 6% вместо ранее ожидавшихся 3,2%

«На 2021 год прогнозировался экономический рост на 3,2%, но я должен с удовлетворением сказать, что по ходу прогнозы экономического роста пересматриваются в сторону увеличения, исейчас прогноз экономического роста на 2021 год составляет 6%. Важно, что параллельно с этими показателями мы достаточно успешно выполняем доходную часть госбюджета, и в этом плане у нас перевыполнение в первом полугодии», - сказал Пашинян.

Председатель Комитета по госдоходам Эдуард Ованнисян в свою очередь сказал: «За первое полугодие сборы налогов составили более 750 млрд драмов, более конкретно - 750,2 млрд драмов, в условиях, когда показатель программы предусматривался на уровне 683 млрд драмов. Программный показатель, уточненный на основе известной нам информации, составит около 697,7 млрд драмов, в этом сравнении можно сказать, что у нас перевыполнение на 52,5 млрд драмов за первое полугодие».