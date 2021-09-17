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Армения

В Армении на границе с Азербайджаном проходят учения подразделений спецназа ВС

Подразделения спецназа Вооруженных сил Армении продолжают проводить военные учения по всей границе на восточном и юго-восточном участках.

Об этом накануне сообщили из пресс-службы Министерства обороны Армении.

В сообщении, в частности, отмечается, что были организованы специальные тактические тренировки в условиях, максимально приближенных к боевой ситуации. Были осуществлены операции по засаде, нападению, обнаружению и уничтожению важных объектов условного противника, занятию благоприятных позиций и другие действия, предусмотренные планом учений.

На другом направлении личный состав, преодолев сложный рельеф, атаковал особо охраняемый стратегический объект условного противника, уничтожил живую силу, изъял документы и вооружение и вернулся.

Командование положительно оценило ход учений, отметив, что действия подразделений были слаженными и оперативными, а боевой дух был высоким.

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