За время своего президентства Серж Саргсян за счет госсредств 16 раз ездил в Баден-Баден - FIP.am

Согласно расследованию платформы по проверке фактов, за 10 лет своего правления Саргсян посетил этот немецкий курортный город более 16 раз. Представляя факты, платформа также утверждает, что третий президент находился в Баден-Бадене и сразу после окончания четырехдневной войны в апреле 2016 года.

Согласно расследованию, Серж Саргсян использовал запланированный на 6-7 апреля официальный визит в Германию, чтобы снова посетить Баден-Баден.

Между тем, адвокат Сержа Саргсяна Амрам Макинян через несколько часов после публикации расследования сделал запись в Facebook, заявив, что утверждение об отъезде в Баден-Баден перед официальным визитом в Берлин является абсолютной дезинформацией.

Данные о полетах платформе FIP.am предоставил Комитет гражданской авиации, в этом списке представлен список полетов, осуществленных в период с 1 января 2008-го по 1 января 2018 года на основании заявок аппарата президента, где указаны даты рейсов, выполненных в немецкий курортный город.

Представитель экс-президента Амрам Макинян отметил, что справка, предоставленная Комитетом гражданской авиации, намеренно или по небрежности неточна.

Макинян также опубликовал программу упомянутого визита. Примечательно, что запись адвоката касается только визита в Германию, совершенного после апрельской войны 2016 года, других рейсов, упомянутых в расследовании, Макинян не коснулся.

В годы правления Сержа Саргсяна оппозиционные круги неоднократно утверждали, что президент ездит в Баден-Баден и посещает там казино.

По словам журналистки Ани Григорян, которая участвовала в расследовании для FIP.am, поскольку было много утверждений о визитах третьего президента в этот курортный город, они решили провести расследование, чтобы их проверить.

«Когда мы получили ответ, вышла довольно интересная картина. Бала запрошена информация о полетах президентского самолета с 1 января 2008-го по 1 января 2018 года. Изучив эти полеты, мы выяснили, что Серж Саргсян за 10 лет своего президентства более 16 раз посещал Баден-Баден на государственном самолете», - сказала она.

По словам журналистки, ни один из визитов Саргсяна не был официальным, третий президент в основном находился в этом городе в ходе отпусков.

«Кроме того, он использовал некоторые официальные визиты, чтобы провести время в Баден-Бадене, а потом совершить эти официальные визиты», - добавила Григорян.

Несколько недель назад член правящей фракции «Гражданский договор» Хачатур Сукиасян заявил, что Серж Саргсян проиграл в казино более 100 млн долларов. «Отсюда деньги в мешках везли, чтобы заплатить», - сказал он.

Адвокат третьего президента Амрам Макинян подал судебный иск против депутата, требуя опровергнуть информацию, порочащую доброе имя Сержа Саргсяна.

Из системы Datalex можно узнать, что суд первой инстанции общей юрисдикции принял иск к производству.

Третий президент во время предвыборной кампании в рамках внеочередных парламентских выборов 20 июня этого года не отрицал, что посещал Баден-Баден, однако отметил, что избегал даже проходить мимо казино.