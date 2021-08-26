Хачатур Сукиасян продолжает настаивать, что Серж Саргсян проиграл большую сумму денег в казино. Экс-президент намерен обратиться в суд

Он уверяет, что у него есть доказательства. Сегодня на брифинге с журналистами депутат озвучил и другие обвинения в адрес Саргсяна.

«Я все говорю обоснованно, обосновываю, его вид уже для вас должен быть достаточным, его имущество, когда он только пришел и когда ушел. Республика Армения не является чьей-либо собственностью. Спросите у него, кто приобрел «Воротан» (Воротанский каскад ГЭС – ред.). «Воротан» был одной из лучших экономических единиц Армении», - заявил он.

По словам Сукиасяна, он упомянул меньшую сумму, чтобы сделать сказанное более доказуемым. «Мне даже известен случай, когда наш государственный самолет прилетел из соответствующего места, где есть казино, и отсюда деньги в мешках вывезли, чтобы заплатить. Ты можешь играть, а потом платить», - добавил Сукиасян.

Хачатур Сукиасян обвинил Сержа Саргсяна в этом вчера с трибуны Национального собрания, в частности, сказав: «Все вы хорошо знаете, третий президент проиграл более 100 млн долларов в казино, в том же Баден-Бадене».

В связи с обвинениями провластного депутата в адрес третьего президента адвокат Саргсяна готовит иск с требованием опровержения. Амрам Макинян квалифицировал утверждения Сукиасяна как очевидную клеветническую информацию, порочащую доброе имя Сержа Саргсяна.

Серж Саргсян, отстраненный от власти в результате революции 2018 года, еще несколько месяцев назад, во время предвыборной кампании, коснулся циркулирующих о нем слухов. Третий президент ответил на обвинения премьер-министра Никола Пашиняна. Он назвал это ложью и заявил, что его друзья, сотни людей являются свидетелями того, что он избегал не только казино, но и тех улиц, на которых они находятся, и всегда их обходил. «Они несли чушь про Баден, не понимая, что в Бадене казино было в 19 веке, и там оно скорее музей, чем казино. А что касается Монако, я в течение последних 15 лет вообще не был в Монако, а это проверить легче всего», - заявил экс-президент.

Сукиасян сегодня назвал заявления Саргсяна манипуляцией.