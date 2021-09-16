Сасун Хачатрян назначен председателем Антикоррупционного комитета

Другим решением исполнительной власти, Хачатрян освобожден от должности начальника Специальной следственной службы (ССС), которую он занимал с июня 2018 года.

Конкурсный совет по выбору кандидатов на должность главы Антикоррупционного комитета - нового единого органа по раскрытию и расследованию коррупционных преступлений, 10 сентября представил правительству трех прошедших конкурс кандидатов.

На эту должность были выдвинуты три кандидата, все они преодолели этап собеседования, дальнейшее решение оставалось за премьер-министром. Наибольшее количество баллов в конкурсе набрал Сасун Хачатрян.

С началом работы Антикоррупционного комитета деятельность Специальной следственной службы, созданной в 2007 году, будет прекращена.