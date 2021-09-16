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Армения

Сасун Хачатрян назначен председателем Антикоррупционного комитета

Сасун Хачатрян

Решением правительства, Сасун Хачатрян назначен председателем Антикоррупционного комитета.

Другим решением исполнительной власти, Хачатрян освобожден от должности начальника Специальной следственной службы (ССС), которую он занимал с июня 2018 года.

Конкурсный совет по выбору кандидатов на должность главы Антикоррупционного комитета - нового единого органа по раскрытию и расследованию коррупционных преступлений, 10 сентября представил правительству трех прошедших конкурс кандидатов.

На эту должность были выдвинуты три кандидата, все они преодолели этап собеседования, дальнейшее решение оставалось за премьер-министром. Наибольшее количество баллов в конкурсе набрал Сасун Хачатрян.

С началом работы Антикоррупционного комитета деятельность Специальной следственной службы, созданной в 2007 году, будет прекращена.

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