Данные пункты находятся за пределами территории Республики Армения – Пашинян об использовании топонимов Эйвазли и Чайзам

Он напомнил, что в декабре 2020 года был проведен процесс приведения позиций Вооруженных сил Армении в соответствие с границами, унаследованными от Советского Союза. «И этот процесс был осуществлен, чтобы избежать новой военной эскалации», - заявил Пашинян.

В этом контексте он еще раз напомнил закон об административно-территориальном делении, принятый законодательным органом Армении в 2010 году. «В нем четко сказано, что, в частности, административные границы сел Шурнух и Воротан соответствуют армяно-азербайджанской границе. И в этом случае я должен констатировать, что это реальность, административная граница, которая была во времена Советского Союза, в частности между Советской Арменией и Советским Азербайджаном, которая позже стала государственной границей. Эта реальность принята за основу. Теперь по той же логике трасса Горис-Капан выходит за административную границу Республики Армения или Советской Армении в двух местах. И именно из-за этого обстоятельства в свое время там появились известные нам знаки и опорные пункты», - подчеркнул он.

Затем премьер-министр отметил, что в декабре 2020 года была достигнута договоренность о беспрепятственном использовании этой дороги для транзита товаров и транспортных средств Республики Армения, добавив: «Я полагаю, что, поскольку в соглашении не был прописан вариант иностранных грузов, в данной ситуации Азербайджан использует эту меру в ответ на наши заявления о том, что ни в трехстороннем заявлении от 9 ноября, ни в трехстороннем заявлении от 11 января не упоминается положение о предоставлении коридора через территорию Республики Армения, и Республика Армения, признавая необходимость открытия коммуникаций в этом регионе, тем не менее, заявляет, что иностранные грузы, пересекая территорию Армении, в том числе из западных районов Азербайджана в Нахичеванскую Автономную Республику, должны проходить таможенные, паспортные и другие пункты, определенные в нормативно-правовой базе транспортного сообщения между странами СНГ».

Никол Пашинян затронул и вопрос о том, почему он использовал азербайджанские топонимы Эйвазлы и Чайзам во время заседания правительства: «Это было сделано для того, чтобы гражданам Республики Армения было ясно, что данные пункты находятся не на территории Республики Армения или Армянской Советской Социалистической Республики, а за пределами территории, которую де-юре Республика Армения признала своей, согласно принятому в 2010 году закону об административно-территориальном делении», - заявил Никол Пашинян.