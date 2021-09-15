Ситуация на дороге Горис-Капан не разрешается уже четвертый день

Полиция и пограничники Азербайджана уже четвертый день на Воротанском участке дороги Горис-Капан останавливают водителей, перевозящих иранские грузы в Армению.

Как сообщает корреспондент Радио Азатутюн, азербайджанский блокпост и заграждение настолько сузили этот участок дороги, что вместе с иранскими грузовиками в пробке застревают и армянские автомобили. Все это происходит на глазах у вооруженных азербайджанских полицейских и пограничников в масках.

По утверждению иранских водителей, азербайджанцы проверяют их документы и требуют денег.

«Они потребовали 260 долларов, но у меня их не было, сказали: отдашь, когда будешь возвращаться, а я сказал работодателю, чтобы он послал эту сумму, чтобы я мог вернуться в Иран», - сказал Радио Азатутюн один иранский водитель.

Новый азербайджанский блокпост на дороге Горис-Капан действует с минувшего воскресенья. В тот день Служба национальной безопасности Армении сообщила, что армянские и российские пограничники проводят совместную работу по урегулированию ситуации. Однако ситуация пока не изменилась.

Иранские водители говорят, что если так продолжится, им придется отказаться от дороги Горис-Капан и перевозить товары по альтернативной дороге через Татев, которая в настоящее время ремонтируется.

В понедельник, сославшись на азербайджанское законодательство, Баку назвал произошедшее требованием закона, отметив, что за каждый въезд и выезд иностранных транспортных средств в Азербайджан и из Азербайджана взимается дорожный налог.

21-километровый участок автомобильной дороги Горис-Капан, находящийся под контролем Азербайджана, периодически становится темой обсуждений. Есть необходимость в альтернативных безопасных дорогах, прежде всего, для нашей безопасности, говорят жители Сюника. В случае закрытия этой межгосударственной трассы села Воротан и Шурнух оказываются в блокаде. Для жителей Воротана есть лесная тропа, которая связывает их через село Хот с областным центром и столицей, однако она сейчас труднопроходима, а зимой вообще закрывается.

Глава села Шурнух сообщил, что в село прибыли представители правительства и проводятся обсуждения по вопросу строительства новой альтернативной, безопасной дороги.

После войны Шурнух был разделен: дома армян, расположенные ниже трассы, стали опорным пунктом азербайджанцев. В настоящее время в селе строятся 13 новых частных домов для потерявших жилье шурнухцев.