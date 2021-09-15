COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 22 человека

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 15 сентября число выздоровевших пациентов увеличилось на 389 и сейчас составляет 233 910.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 22 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 5 056.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 1181 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам (1 - за последние сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10 412, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 1 627 538 (5 622 - за сутки).