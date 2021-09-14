Судьей Кассационного суда избран Овсеп Бедевян

Высший судебный совет (ВСС) выдвинул на вакантную должность судьи Гражданской и административной палаты Кассационного суда кандидатуры Овсепа Бедевяна, Грача Айвазяна и Лианы Акопян.

Кандидатов представил депутатам исполняющий обязанности председателя ВСС Гагик Джангирян.

По результатам тайного голосования, Грач Айвазян получил один голос, Лиана Акопян – 6 голосов, а Овсеп Бедевян – 80 голосов парламентариев.

Всего в голосовании приняли участие 88 из 107 депутатов. Один бюллетень был признан недействительным.

Судья Кассационного суда избирается 3/5 голосов депутатов.