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Армения

Судьей Кассационного суда избран Овсеп Бедевян

Сегодня Национальное собрание избрало судьей Кассационного суда Овсепа Бедевяна. За его кандидатуру проголосовало большинство депутатов.

Высший судебный совет (ВСС) выдвинул на вакантную должность судьи Гражданской и административной палаты Кассационного суда кандидатуры Овсепа Бедевяна, Грача Айвазяна и Лианы Акопян.

Кандидатов представил депутатам исполняющий обязанности председателя ВСС Гагик Джангирян.

По результатам тайного голосования, Грач Айвазян получил один голос, Лиана Акопян – 6 голосов, а Овсеп Бедевян – 80 голосов парламентариев.

Всего в голосовании приняли участие 88 из 107 депутатов. Один бюллетень был признан недействительным.

Судья Кассационного суда избирается 3/5 голосов депутатов.

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