Состоялось второе заседание Консультативного собрания с участием премьер-министра и руководителей внепарламентских политических сил

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, в заседании приняли участие председатель партии «Республика» Арам Саркисян, председатель Либеральной партии Самвел Бабаян, председатель прогрессивно-центристской партии «Альянс» Тигран Уриханян, председатель партии «Справедливая Армения» Норайр Норикян, председатель партии «Суверенная Армения» Давид Санасарян, председатель Европейской партии Армении Тигран Хзмалян, председатель Христианско-демократической партии Армении Левон Ширинян, председатель партии «Единая Родина» Мгер Тертерян, председатель Консервативной партии Микаел Айрапетян, руководитель управления Социал-демократической партии «Гнчакян» в Армении Седрак Ачемян и представитель Демократической партии Армении Тигран Арзаканцян.

«Никол Пашинян приветствовал участников собрания и пожелал удачных и эффективных обсуждений. Следующее заседание с участием премьер-министра и руководителей внепарламентских политических сил состоится в ближайшее время», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте премьер-министра Армении.