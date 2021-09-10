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Армения

Премьер-министр Армении провел заседание Совета безопасности

Состоялось заседание Совета безопасности под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Об этом сообщают из канцелярии премьер-министра без предоставления подробностей.

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