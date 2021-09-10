Об этом сообщают из канцелярии премьер-министра без предоставления подробностей.
Премьер-министр Армении провел заседание Совета безопасности
Состоялось заседание Совета безопасности под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Состоялось заседание Совета безопасности под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Об этом сообщают из канцелярии премьер-министра без предоставления подробностей.
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