COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 11 человек

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 10 сентября число выздоровевших пациентов увеличилось на 586 и сейчас составляет 231 406.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 11 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 4 979.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 1170 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам (1 - за последние сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10 111, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 1 600 933 (6 783 за сутки).