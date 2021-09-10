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Политика

В правящей партии обсудили участие в предстоящих местных выборах

Накануне инициативная группа правящей партии «Гражданский договор» провела заседание, на котором обсуждались вопросы участия партии в предстоящих выборах в органы местного самоуправления, структурные и другие вопросы.

Из фотографий на странице партии в Facebook видно, что в заседании участвовал и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Местные выборы в Армении назначены на 17 октября, 14 ноября и 5 декабря.

Ранее партия «Гражданский договор» сообщала, что на выборах 17 октября в Гюмри партийный список возглавит губернатор Ширакской области Ованнес Арутюнян.

На выборах в Дилижане партийный список возглавит исполняющий обязанности мэра Давид Саргсян, в Теге - Давид Гулунц, в Татеве - и.о. руководителя общины Артур Матевосян, в Мегри - и.о. руководителя общины Арарат Туманян, а в Горисе - Владимир Абунц.

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