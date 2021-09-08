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Спорт

Футбол: Армения не смогла обыграть Лихтенштейн

Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян реализует пенальти в ворота сборной Лихтенштейна в матче отборочного турнира ЧМ-2022 в Ереване, 8 сентября 2021 г.

Несмотря на подавляющее игровое и территориальное преимущество над сборной Лихтенштейна армянские футболисты не смогли победить в домашнем матче против аутсайдера группы J, сыгранном в среду в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

Капитан сборной Армении Генрих Мхитарян открыл счет в матче под занавес первого тайма, реализовав пенальти, назначенный за фол против него же самого.

Как в первом, так и во втором тайме подопечные Хоакина Капарроса могли не раз поразить ворота сборной Лихтенштейна, однако у гостей безукоризненно действовал голкипер Беньямин Бюхель.

В редкой атаке на 80-й минуте матча сборная Лихтенштейна воспользовалась ошибкой армянского голкипера Давида Юрченко, сравняв счет в матче, благодаря голу, забитому Ноа Фриком.

Финальный свисток застал армянских футболистов в атаке. Матч закончился со счетом 1:1.

Таким образом, после шести туров сборная Армении набрала 11 очков.

В следующем матче сборная Армении сыграет со сборной Исландии в Рейкьявике 8 октября.

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