Футбол: Армения не смогла обыграть Лихтенштейн

Капитан сборной Армении Генрих Мхитарян открыл счет в матче под занавес первого тайма, реализовав пенальти, назначенный за фол против него же самого.
Как в первом, так и во втором тайме подопечные Хоакина Капарроса могли не раз поразить ворота сборной Лихтенштейна, однако у гостей безукоризненно действовал голкипер Беньямин Бюхель.
В редкой атаке на 80-й минуте матча сборная Лихтенштейна воспользовалась ошибкой армянского голкипера Давида Юрченко, сравняв счет в матче, благодаря голу, забитому Ноа Фриком.
Финальный свисток застал армянских футболистов в атаке. Матч закончился со счетом 1:1.
Таким образом, после шести туров сборная Армении набрала 11 очков.
В следующем матче сборная Армении сыграет со сборной Исландии в Рейкьявике 8 октября.
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