Завершились армяно-грузинские переговоры на высшем уровне – Мане Геворкян

Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находящийся с двухдневным официальным визитом в Грузии, обсудил со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили ряд вопросов, касающихся повестки развития двусторонних отношений в политической, экономической, медицинской и культурно-гуманитарной сферах.

По словам Мане Геворкян, стороны также обсудили развития в регионе, придав важность усилиям двух стран по установлению и укреплению мира и стабильности.

Никол Пашинян отбыл сегодня с двухдневным официальным визитом в Грузию.

В состав армянской делегации также входят вице-премьер Сурен Папикян, министр иностранных дел Арарат Мирзоян и министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян.

Пашинян также должен встретиться с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.