Завершились армяно-грузинские переговоры на высшем уровне – Мане Геворкян

Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находящийся с двухдневным официальным визитом в Грузии, обсудил со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили ряд вопросов, касающихся повестки развития двусторонних отношений в политической, экономической, медицинской и культурно-гуманитарной сферах.
По словам Мане Геворкян, стороны также обсудили развития в регионе, придав важность усилиям двух стран по установлению и укреплению мира и стабильности.
Никол Пашинян отбыл сегодня с двухдневным официальным визитом в Грузию.
В состав армянской делегации также входят вице-премьер Сурен Папикян, министр иностранных дел Арарат Мирзоян и министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян.
Пашинян также должен встретиться с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
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