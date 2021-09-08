Армения готова к разговору с Турцией

Пашинян ответил на заявления президента Турции о готовности нормализовать отношения с Арменией. Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара готова нормализовать отношения с Ереваном на основе добрососедства и признания территориальной целостности друг друга.

«Мы готовы к такому разговору, - подчеркнул премьер-министр Армении, продолжив: - По большому счету, мы говорим о превращении нашего региона в перекресток, соединяющий Запад с Востоком, Север с Югом. Публичную готовность активно поддержать этот процесс продемонстрировала Россия. ЕС, Франция и США также заинтересованы в этом процессе».

В трехстороннем формате Армения-Россия-Азербайджан обсуждается вопрос разблокирования коммуникаций

Нормализация или углубление отношений с приграничными странами будет одним из важных направлений внешней политики правительства, на сегодняшнем заседании кабмина подчеркнул премьер-министр Никол Пашинян.

Отметив, что после переизбрания совершил свой первый зарубежный визит в Иран, а сегодня отбывает в Грузию, Пашинян подчеркнул, что в обоих случаях на повестке дня стоит вопрос открытия региональных коммуникаций. В этом контексте он отметил важность проекта «Север-Юг», который связывает армяно-иранскую границу с армяно-груззинской границей.

«Для нас чрезвычайно важно также налаживание железнодорожного сообщения с Россией и Ираном. Для решения этой задачи в трехстороннем формате Армения-Россия-Азербайджан обсуждается вопрос разблокирования коммуникаций. Здесь мы полны решимости приложить конкретные усилия для достижения результатов, конечно, осознавая, что Азербайджан, в свою очередь, стремится к получению железнодорожного сообщения между своими западными регионами и Нахичеваном», - сказал Пашинян.

Глава исполнительной власти подтвердил, что Армения настроена на возобновление мирного процесса с Азербайджаном в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Отметив важность повестки делимитации и демаркации границы с Азербайджаном, Пашинян также выразил надежду, что как можно скорее будет завершен процесс возвращения пленных, заложников и других удерживаемых лиц в Армению.