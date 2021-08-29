Анкара готова нормализовать отношения с Ереваном на основе добрососедства и признания территориальной целостности друг друга.

Об этом сегодня в Черногории заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя по просьбе журналиста недавнее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Ереван получил позитивные сигналы из Турции и отреагирует соответствующим образом.

В ответ Эрдоган выразил надежду на то, что деятельность нового правительства Армении будет полезна региону. «В нашем регионе нужны новые, конструктивные подходы. Несмотря на расхождения во мнениях и ожиданиях, искренние усилия по развитию добрососедских отношений на основе доверия будут ответственным подходом, основанным на взаимном признании территориальной целостности и суверенитета друг друга», - заявил Эрдоган.

Отметив, что новейшая история не должна быть источником вражды и что необходимо предпринимать конструктивные шаги для прочного мира и сосуществования, Эрдоган заявил: «Если Ереван готов двигаться в этом направлении, Анкара может начать работу по постепенной нормализации отношений с Арменией. Пора сделать стабильность и мир постоянными, создать условия для экономического развития и регионального сотрудничества».

Президент Турции подчеркнул, что такая же позиция и у Азербайджана, отметив, что Баку предложил начать переговоры с Арменией о всеобъемлющем мирном соглашении.

«Как было согласовано в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года, открытие всего региона создаст новые возможности, которые изменят Южный Кавказ. Мы готовы работать со всеми сторонами, которые хотят воспользоваться этой исторической возможностью», - заявил Эрдоган.