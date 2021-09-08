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Карабах

Азербайджан вернул двоих пленных армянских военнослужащих, Баку передан задержанный в Карабахе азербайджанский военнослужащий

Двое граждан Армении 7 сентября вернулись на родину из Азербайджана. Вместо них Азербайджану был передан задержанный в Нагорном Карабахе азербайджанский солдат Джамиль Бабаев, который 25 августа незаконно пересек границу и проник в один из домов в Мартакертском районе.

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на пресс-службу СНБ Армении, возвращение пленных в Армению произошло при посредничестве командующего миротворческим контингентом Российской Федерации в Нагорном Карабахе, генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.

Сообщается также, что двое вернувшихся граждан - Артур Налбандян и Арамаис Торозян, военнослужащие войсковой части N ВС Армении, которые случайно оказались на подконтрольной азербайджанским ВС территории в районе озера Сев Лич в результате плохих погодных условий 14 июля.

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