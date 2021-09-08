Азербайджан вернул двоих пленных армянских военнослужащих, Баку передан задержанный в Карабахе азербайджанский военнослужащий

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на пресс-службу СНБ Армении, возвращение пленных в Армению произошло при посредничестве командующего миротворческим контингентом Российской Федерации в Нагорном Карабахе, генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.

Сообщается также, что двое вернувшихся граждан - Артур Налбандян и Арамаис Торозян, военнослужащие войсковой части N ВС Армении, которые случайно оказались на подконтрольной азербайджанским ВС территории в районе озера Сев Лич в результате плохих погодных условий 14 июля.