Из Азербайджана в Армению возвращаются двое пленных армян

Водитель Артур Торозян и военнослужащий Артур Налбандян пропали в июле в Сюнике, на территории озера Сев лич. До сегодняшнего дня официальные ведомства не предоставляли никакой информации об их статусе и местонахождении.

После войны на родину вернулись 104 пленных. Возвращение последних двух групп произошло после предоставления Баку карт некоторых минных полей.

Минобороны 14 июля сообщило, что на рассвете в условиях тумана пропала связь с военнослужащим N-ской воинской части ВС Армении Артуром Налбандяном и водителем Арамаисом Торозяном во время выполнения ими служебных обязанностей на закрепленном за ними военном автомобиле. Были начаты поисковые работы, которые на тот момент не дали никаких результатов.

В военном ведомстве также отметили, что пропавшие были без оружия.