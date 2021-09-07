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Армения

Из Азербайджана в Армению возвращаются двое пленных армян

Из Азербайджана в Армению возвращаются двое пленных армян. Эту информацию в беседе с Радио Азатутюн подтвердил представитель семьи одного из них, Артура Торозяна.

Водитель Артур Торозян и военнослужащий Артур Налбандян пропали в июле в Сюнике, на территории озера Сев лич. До сегодняшнего дня официальные ведомства не предоставляли никакой информации об их статусе и местонахождении.

После войны на родину вернулись 104 пленных. Возвращение последних двух групп произошло после предоставления Баку карт некоторых минных полей.

Минобороны 14 июля сообщило, что на рассвете в условиях тумана пропала связь с военнослужащим N-ской воинской части ВС Армении Артуром Налбандяном и водителем Арамаисом Торозяном во время выполнения ими служебных обязанностей на закрепленном за ними военном автомобиле. Были начаты поисковые работы, которые на тот момент не дали никаких результатов.

В военном ведомстве также отметили, что пропавшие были без оружия.

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