Турецко-азербайджанские учения вблизи Лачинского коридора наносят ущерб шагам по деэскалации - МИД Армении

«Проведение турецко-азербайджанских военных учений в окрестностях границ Армении и Арцаха [Нагорного Карабаха] и вблизи Лачинского коридора расцениваем как действие, наносящее ущерб шагам по деэскалации, которое не соответствует духу трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и подрывает усилия по установлению долгосрочного мира, безопасности и стабильности в регионе», - говорится в комментарии, распространенном сегодня пресс-секретарем Министерства иностранных дел Армении Вааном Унаняном.

Накануне Министерство обороны Азербайджана сообщило, что в Лачинском районе стартовали совместные турецко-азербайджанские тактические учения с боевой стрельбой.