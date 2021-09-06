Российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ в Ереване обсудил с главой МИД Армении карабахскую проблему

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся урегулирования нагорно-карабахского конфликта, подчеркнув важность возобновления мирного процесса под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Арарат Мирзоян выразил поддержку армянской стороны совместным заявлениям сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сделанным после 44-дневной войны, в которых подчеркнута необходимость длительного и стабильного урегулирования конфликта на основе общеизвестных принципов и элементов.

Глава МИД Армении подчеркнул актуальность адресации первоочередных гуманитарных проблем, подчеркнув необходимость скорейшего и безоговорочного возвращения армянских военнопленных и гражданских лиц, находящихся в Азербайджане в качестве заложников.

Напомним, российский сопредседатель до визита в Ереван 30 августа побывал в Баку, где встретился с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Согласно МИД Азербайджана, стороны обсудили перспективу урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, а также ход выполнения трехсторонних договоренностей, достигнутых после последней войны в Нагорном Карабахе, и реализацию мер по укреплению доверия.

Ховаев тогда отметил, что его визит в Баку носит ознакомительный визит. О предстоящем визите в Ереван не сообщалось.