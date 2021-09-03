Делегация военных специалистов Минобороны России находится в Армении

По сообщению военного ведомства Армении, российские военные специалисты прибыли в Армению для участия в очередных переговорах и обсуждениях в рамках армяно-российского двустороннего сотрудничества.

Руководитель российской делегации, генерал-майор Валерий Жилан сообщил министру обороны Армении направления и объем предстоящих работ, а Аршак Карапетян, в свою очередь, отметил круг вопросов, имеющих для армянской стороны особо важное значение.

В официальном сообщении не уточняется круг обсуждаемых вопросов. Радио Азатутюн попыталось получить информацию в Минобороны, однако наши звонки остались без ответа.

На днях стало известно, что Россия и Армения обсуждают проект соглашения о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил заместитель председателя Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны стран СНГ, генерал-полковник Юрий Грехов.



Как сообщает российское информагентство ТАСС, он отметил, что подобные проекты обсуждаются с Кыргызстаном, Казахстаном и Арменией, а соглашение о создании объединенной региональной системы ПВО между Россией и Таджикистаном находится на стадии ратификации.

Отметим, что у Армении и России уже есть объединенная система ПВО. Еще в 2016 году Национальное собрание ратифицировало соглашение «О создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны в Кавказском регионе коллективной безопасности между Республикой Армения и Российской Федерацией». Отмечалось, что целью создания в регионе систем ПВО является обеспечение совместной противовоздушной обороны.

«Соглашение об объединенной системе ПВО рассматривается как следующий этап. Здесь нет сомнений в том, что с чисто технической точки зрения это может увеличить возможности противовоздушной обороны Армении. Но, безусловно, есть ключевой вопрос - политический вопрос, который заключается в том, насколько Россия политически будет заинтересована в той или иной ситуации в предоставлении всех своих возможностей ПВО в распоряжение Армении для решения ее задач и интересов», - отметил политический комментатор Акоп Бадалян.

По его словам, сегодня Россия остается ключевым партнером в модернизации и послевоенном восстановлении армянских вооруженных сил. «Опять же, здесь есть и политическая проблема, а именно: насколько Россия действительно будет заинтересована в поставках Армении современного и высококачественного вооружения, и, конечно, есть та проблема, что Армения все же должна стремиться расширять число своих партнеров, особенно учитывая, что сегодня на карте мира передовым полюсом безопасности является североатлантический полюс. Если мы говорим о модернизации, то думаю, что ключевым вопросом должно быть максимальное использование возможностей для сотрудничества с этим полюсом», - в то же время подчеркнул Акоп Бадалян.

После своего назначения министр обороны Армении Аршак Карапетян в августе совершил свой первый рабочий визит в Россию, где обсудил армяно-российское военно-техническое сотрудничество и другие вопросы, встретился со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Последний заявил, что Россия готова и дальше поддерживать Армению в вопросе модернизации и реорганизации армии.



Министр обороны России , подарив своему армянскому коллеге кинжал, даже сказал: «Можно считать, что процесс поддержки вооружения Армении начался».

После этого стало известно, что Армения заключила в Москве контракт на поставку вооружения. Однако о видах вооружения и сроках поставки в данном случае также ничего не известно.

По мнению политолога, периодически публикуемые в последнее время официальные заявления об армяно-российском военно-техническом сотрудничестве или, например, визит в Армению делегации военных специалистов Минобороны России направлены на модернизацию и реорганизацию армянской армии.

«Здесь, безусловно, есть определенная политическая необходимость также для России, потому что, сколько бы русские ни ценили партнерские отношения с Турцией и Азербайджаном, однако они сами тоже не скрывают, и это объективная необходимость для них для сохранения баланса, особенно после этой войны необходимо поддерживать баланс вновь сформированного статус-кво. Потому что Россия здесь находится в двойственном положении: с одной стороны, она, казалось бы, решила вопрос своего присутствия в Арцахе, с другой стороны, однако, это военное присутствие зависит от политики Турции и Азербайджана. И здесь для России очень важно уравновесить эту политику, а одним из механизмов этого является укрепление обороноспособности Армении», - сказал Бадалян.