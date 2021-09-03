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Спорт

Футбол: Северная Македония и Армения в Скопье разошлись миром

Сборная Армении по футболу

В матче четвертого тура отборочного турнира Чемпионата мира 2022 года сборная Армении по футболу в Скопье сыграла вничью со сборной Северной Македонии 0:0.

В других матчах группы J Румыния обыграла на выезде Исландию – 2:0, а Германия с таким же счетом в гостях победила Лихтенштейн.

Таким образом, после четырех туров Армения остается единоличным лидером группы с 10 очками. На втором месте Германия с 9 очками. У Северной Македонии 7, а у Румынии – 6 очков. Исландцы с тремя очками занимают предпоследнее место в группе. Замыкает турнирную таблицу сборная Лихтенштейна, не набравшая ни одного очка.

5 сентября Армения проведет выездной матч с Германией, а 8 сентября в Ереване сыграет с футболистами Лихтенштейна.

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