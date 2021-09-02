Премьер-министр и министры не поехали в Нагорный Карабах под давлением Азербайджана - оппозиционный депутат

Никто из правительства Армении не поехал сегодня в Нагорный Карабах по случаю 30-летия провозглашения независимости Карабаха.

На вопрос, почему не поехал премьер-министр Никол Пашинян, в пресс-службе аппарата правительства ответили кратко: премьер-министр с 31 августа находится в трехдневном отпуске.

Министр высокотехнологической промышленности Ваагн Хачатрян после заседания правительства заявил, что решение не ехать в Карабах является политическим. Отметим, что после поражения в 44-дневной войне Пашинян в Карабахе не был.

«Принято политическое решение, чего-то другого не ищите», - сказал Хачатрян.

Член правительства не пояснил, в чем причина такого политического решения. Власть Армении направила в Карабах делегацию Национального собрания во главе с вице-спикером парламента.

В состав парламентской делегации вошли также депутаты оппозиционных фракций «Айастан» и «Честь имею». По мнению депутата фракции «Честь имею» Тиграна Абраамяна, отсутствие высокопоставленных чиновников Армении в Карабахе означает, что власть приняла продиктованные Азербайджаном правила игры. По словам Абрамяна, на протяжении всего послевоенного периода Азербайджан навязывает свою повестку дня.

«Если мы будем руководствоваться этим принципом и примем диктуемые Азербайджаном правила игры, мы ускорим потерю Арцаха и сделаем ее полной. Армении постоянно навязывается азербайджанская повестка дня, навязываются новые уступки, новые потери. Что касается отказа ехать в Арцах и продвигать приоритетные вопросы, связанные с Арцахом, то это говорит о политике, проводимой этой властью, что предсказуемо, подразумевает новые уступки со стороны Армении в будущем», - сказал Тигран Абраамян.

По случаю провозглашения независимости Нагорного Карабаха сегодня послания направили бывшие и нынешние руководители Армении.

Премьер-министр Пашинян заявил, что право народа Нагорного Карабаха на самоопределение не может быть приостановлено путем применения силы.



«Поэтому на всех международных площадках мы сегодня утверждаем, что нагорно-карабахский конфликт не урегулирован. Об этом свидетельствуют также и заявления стран-сопредседателей. Конфликт ждет своего всеобъемлющего урегулирования посредством мирного процесса, на основе общеизвестных принципов, предложенных и защищаемых сопредседательством Минской группы ОБСЕ», - говорится в послании Пашиняна.



Послание третьего президента Армении Сержа Саргсяна целиком является обвинением в адрес Пашиняна. По словам Саргсяна, в 44-дневной войне можно было победить, если бы не бездарная власть Пашиняна.

«Мы бы опять победили, если бы до 44-дневной войны не дискредитировали нашу армию, не осуществили кадрового погрома в вооруженных силах, не заменили опытных командиров на приспособленцев, бездарным образом не управляли войной, не давали армянскому народу в течение всей войны лживых обещаний победы, а потом бы не сломали дух и не сдали врагу часть нашей родины, не принесли в жертву тысячи наших сыновей, не обрекли на беззащитность сотни наших плененных соотечественников», - отмечается в послании Сержа Саргсяна.