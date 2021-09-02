Прошло 30 лет с момента провозглашения независимости Нагорного Карабаха

«Право народа Арцаха на самоопределение является священным, оно не может быть остановлено путем применения силы»​

«Арцах сегодня хоть и ранен, но он стоит и имеет полную поддержку и содействие Армении и всего армянства, в своем послании в связи с праздником сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, подчеркнув, что «право народа Арцаха на самоопределение является священным, оно не может быть остановлено путем применения силы».

Пашинян заявил, что нагорно-карабахский конфликт не урегулирован, сославшись на заявления стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Конфликт ждет своего всеобъемлющего урегулирования посредством мирного процесса, на основе общеизвестных принципов, предложенных и защищаемых сопредседательством Минской группы ОБСЕ», - отметил Пашинян, добавив, что в результате этого процесса окончательное разрешение должен получить вопрос статуса Нагорного Карабаха на основе права наций на самоопределение.

По словам премьер-министра, возобновление мирного процесса в рамках сопредседательства Минской группы станет значимым фактором для установления и сохранения стабильности в регионе.

«Мы прекрасно осознаем, что в 21-м веке народы не могут существовать, быть конкурентоспособными и развиваться без благоприятных условий, необходимых для экономического и научного прогресса. Поэтому стабильность внешней среды, продолжительный мир действительно становятся императивом времени для всех народов региона», - сказал Никол Пашинян.

«Мы стоим перед всеармянским испытанием, для преодоления которого вновь требуется национальное единство и консолидация»​ ​

«2 сентября 1991 года Арцах объявил о своей независимости. Мы отмечаем 30-летие этого знаменательного события в самый сложный период, в непростой ситуации, сложившейся после 44-дневной войны», - отметил Армен Саркисян.

Выразив глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в войне, президент подчеркнул, что «мы стоим перед всеармянским испытанием, которое вновь требует национального единства и консолидации».

«Мы уже не имеем права ошибаться ни в одном вопросе всеармянской повестки дня», - подчеркнул президент Армении.

«На нас лежит историческая ответственность жить и созидать на своей собственной Родине»

«На нас лежит историческая ответственность жить и созидать на своей собственной родине, строить Республику Арцах», - в своем послании отметил президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, подчеркнув, что нужно руководствоваться национальными ценностями и международно признанными правами.

«На пути государственного строительства у нас были достижения и потери. Преклоняю голову перед памятью всех погибших за Родину. Человеческие потери невосполнимы, но при этом обязывают нас», - сказал Араик Арутюнян.

2 сентября 1991 года на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов в Степанакерте была провозглашена Нагорно-Карабахская Республика (НКР) в границах бывшей НКАО и Шаумяновского района.