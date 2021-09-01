Московские заявления главы МИД не вызывают доверия у парламентской оппозиции

Московские заявления новоназначенного министра иностранных дел Арарата Мирзояна не вызывают доверия у парламентской оппозиции.

Депутат оппозиционной фракции «Айастан», член партии АРФ «Дашнакцутюн» Артур Хачатрян назвал имитацией заявление Арарата Мирзояна о том, что в случае проведения мирных переговоров вопрос статуса Нагорного Карабаха должен быть включен в их повестку дня на основании принципов, зафиксированных сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

«Чтобы создать имитацию, создать ложную видимость того, что Армения участвует в переговорах по какому-то вопросу и ведутся какие-то переговоры, пытаются представить переговоры об активизации транспортных связей, которые состоялись несколько дней назад в Москве на уровне вице-премьеров, как переговоры вокруг вопроса Арцаха, между тем в этих переговорах вопрос Арцаха вообще не затрагивался. Более того, об этих переговорах общественность не получила никакой информации», - сказал Хачатрян.

В ходе своего первого визита в Россию в качестве министра иностранных дел вчера Арарат Мирзоян подчеркнул, что в повестке дня переговоров о мирном соглашении между конфликтующими сторонами обязательно должен быть вопрос о статусе Нагорного Карабаха на основе принципов, зафиксированных в рамках действующего до 44-дневной войны формата - Минской группы ОБСЕ.

Председатель комиссии по внешним отношениям НС, депутат правящей фракции «Гражданский договор» Эдуард Агаджанян в беседе с Радио Азатутюн сказал, что не может сообщить информацию о возможных переговорах с Баку. Агаджанян положительно оценил визит российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ в Баку и счел его определенным позитивным сигналом.

«Позиция Армении по этому вопросу полностью совпадает с позицией всех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ: политическое решение карабахского конфликта еще не состоялось, и переговоры должны продолжиться в том же формате вокруг известных сторонам принципов. Это заявление и подход армянская сторона полностью разделяет», - подчеркнул Агаджанян.

По мнению оппозиционного депутата, подобными заявлениями власти Армении пытаются успокоить общественность. «То есть, люди просто пытаются снять вопрос Арцаха с политической повестки дня, пообещать народу процветание, открытие границ, открытие дорог», - сказал Хачатрян.

Он напомнил о позиции АРФ «Дашнакцутюн»: карабахский вопрос должен быть решен на пакетной основе, уточнению границ должен предшествовать вопрос статуса Карабаха. В противном случае то, что произойдет, будет губительно. В то же время Хачатрян обратил внимание на заявление Мирзояна, в котором не подчеркивается «статус вне Азербайджана».

«Во-первых, Мирзоян не подчеркнул, что статусе Арцаха должен быть вне Азербайджана, потому что культурная автономия армян в составе Азербайджана, о которой Алиев говорил несколько лет назад, это тоже статус. Тот ли это статус, который мы хотим?» - сказал оппозиционный депутат.

Член команды третьего президента Армении Сержа Саргсяна, который 10 лет руководил страной и обсуждал вопросы за столом переговоров с руководством Азербайджана, депутат фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян считает, что правительство Никола Пашиняна не может решить вопрос Карабаха. Оппозиционный депутат назвал заявления Мирзояна частично запоздалыми, подчеркнув, что очень важный вопрос деоккупации территорий, перешедших под контроль Баку, Мирзоян в Москве не поднял.

«Как я предполагаю, нет ничего хорошего, статус, как его представляет армянская сторона (я надеюсь, что она так его представляет), как подсказывают текущие процессы, в этом документе отсутствует. Мирзоян поставил себя в затруднительное положение, утверждая, что не существует понятия «мирное соглашение»», - сказал Мамиджанян.

Оппозиционный депутат напомнил о последних изменениях в позиции Турции. В минувшее воскресенье президент Турции заявил, что Анкара готова постепенно нормализовать отношения с Арменией. Все это о чем-то говорит, считает член команды третьего президента Армении.

«После войны риторика была иной: выдвигались предусловия: отказ от Арцаха и т. д. Фактически, на данный момент риторика Турции немного поменялась, этого мало, так еще и человек, занимающий пост главы правительства, представляет это как достижение. По крайней мере, как гражданин я имею право подозревать, что если была риторика с предусловиями, а теперь риторика изменилась, то в какой-то степени эти предусловия были выполнены», - подчеркнул Мамиджанян.

В свою очередь, политолог Александр Искандарян считает решение вопроса статуса Карабаха на данный момент нереалистичным. Директор Института Кавказа считает это невозможным из-за позиции Азербайджана.

Реально ли решение вопроса о статусе Карабаха в условиях проводимой президентом Азербайджана политики, когда Алиев не раз заявлял о том, что карабахский вопрос решен, а также что формат Минской группы себя исчерпал? В ответ на этот вопрос Александр Искандарян сказал: «На сегодняшний день это невозможно, Азербайджан открыто отказывается обсуждать, даже говорить о каком-либо статусе Карабаха. И мне сложно представить, что они согласятся. Но в целом, если говорить о далеком будущем, в долгосрочной перспективе, то такие варианты возможны, маловероятны, но возможны.

Я не проживу столько, чтобы увидеть решение карабахской проблемы. Это ясно. Молодежь, возможно, увидит это решение. Эта проблема будет тянуться очень долго, если не будет решена наихудшим способом, каким была решена на юге Карабаха с жертвами и депортацией людей, но и этого варианта не будет, поскольку безопасность населения Арцаха теперь обеспечивают российские миротворцы».