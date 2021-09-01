Пожары в селах Вардениса потушить не удается. По словам главы общины, азербайджанские солдаты запускают горящие покрышки

Минобороны: Выстрелом азербайджанского снайпера убит армянский военнослужащий

Выстрелом азербайджанского снайпера убит 39-летний армянский военнослужащий-контрактник Гегам Саакян. Младший сержант Саакян был родом из Арташата, у него остались двое несовершеннолетних детей, он был единственным кормильцем в семье.

По данным Минобороны, сегодня около 11:10 вооруженные силы Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия и снайперских винтовок по армянским позициям, расположенным на армяно-азербайджанской границе в Араратской области, в частности, на Ерасхском участке. Военное ведомство решительно осуждает действия азербайджанской стороны и предупреждает, что они не останутся без ответа. «Вся ответственность за обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Азербайджана», - говорится в официальном заявлении.

Официальный Баку опровергает информацию. Минобороны этой страны считает необоснованными обвинения армянской стороны не только в нарушении режима прекращения огня, но и в том, что азербайджанцы похищают скот из приграничных населенных пунктов Армении, поджигают армянские луга и пастбища.

С момента подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня 9 ноября прошлого года в результате обстрелов со стороны Азербайджана были убиты уже 10 армянских военнослужащих. Инциденты регулярно регистрируются на нескольких направлениях армяно-азербайджанской границы: Ерасх, Сюник, Варденис.

Только вчера в Куте сгорело 160 гектаров территории, пожары не стихают и сегодня

В последние дни азербайджанские военнослужащие поджигают пастбища и луга сел Кут и Сотк Гегаркуникской области. Только вчера в Куте сгорело 160 гектаров территории, пожары не стихают и сегодня, сказал глава общины Гегамасар, в которую входят Кут и Сотк.

«Мы можем видеть, как работают пожарные, тушат пожар, а затем видим как азербайджанцы запускают горящую покрышку в другом направлении, и эта покрышка снова распространяет пожар, они делают это умышленно», - сказал Акоп Аветян.



Третий день в этих селах Варденисского района не получается потушить пожары. Работают несколько боевых расчетов пожарных-спасателей, жители пытаются помочь, спасти уже собранную или еще не собранную траву для своего скота. Глава общины Аветян сказал, что азербайджанские солдаты намеренно направляют горящие покрышки в сторону уже собранных стогов сена. «Они распространяют огонь в тех направлениях, в которых ущерб может быть большим. А когда возникает пожар, ветер распространяет его, собранная людьми трава полностью сгорает», - рассказал он.



По информации начальника спасательного управления Гегаркуникской области Геворка Галстяна, пожарные-спасатели в данный момент все еще продолжают работать, очаг в Куте еще не потушен.

«В настоящее время в Куте продолжаются работы, два часа назад пожар усилился», - сказал Галстян.

Полковник Галстян подчеркнул, что в этот район невозможно подогнать технику, пожарные работают в основном руками. «Никакую технику невозможно подогнать, поскольку это склон горы. Мы подвозим ребят как можно ближе на машинах, оттуда они пешком поднимаются 500-600 метров и приступают к работе», - рассказал Галстян.



Уже 3,5 месяца, как азербайджанские войска вторглась на армянские территории, расположились на высотах Сотка, Кута, Норабака, заняли пастбища. В этих селах, занимающихся скотоводством, люди лишились источника дохода, пастбища и луга сейчас либо находятся под контролем азербайджанцев, либо под их прицелом. И ко всему этому добавились пожары.

Жительница Кута Гаяне Вердян рассказала, что сейчас из дома наблюдает за тем, как пожар распространяется в сторону ее луга. «Сейчас там горит, потушили, но сегодня утром снова начался пожар. Успеют ли потушить, не знаю, если до вечера не успеют, дойдет до луга. Пастбища сгорели, луга тоже горят, так зачем человеку здесь жить?» - сказала она.



В начале июня азербайджанцы безвозвратно забрали из Кута 81 корову. 19 из них принадлежали Гаяне Вердян, у нее осталось 10 коров, и теперь их стало невозможно держать, сокрушается жительница Кута. «Из 10 коров 2-3 мы продали, чтобы решить вопрос с сеном для оставшихся коров и их телят, а сено стоит 2000 драмов. Человек не знает, что делать», - пожаловалась жительница Кута.