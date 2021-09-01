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Армения

Минобороны: На Ерасхском участке границы с Азербайджаном убит армянский военнослужащий

Сегодня около 11:10 вооруженные силы Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия и снайперских винтовок по армянским позициям, расположенным на армяно-азербайджанской границе в Араратской области, в частности, на Ерасхском участке.

Как сообщает Министерство обороны Армении, в результате обстрела смертельное ранение получил военнослужащий-контрактник одной из воинских частей Минобороны, младший сержант Гегам Саакян 1982 года рождения.

Минобороны Армении заявляет, что решительно осуждает действия азербайджанской стороны и предупреждает, что они не останутся без ответа. «Вся ответственность за обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Азербайджана», - подчеркивают в Минобороны Армении.

По данным армянской стороны, после войны в Нагорном Карабахе осенью прошлого года Гегам Саакян стал десятым армянским солдатом, убитым азербайджанским огнем.

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