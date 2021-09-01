Минобороны: На Ерасхском участке границы с Азербайджаном убит армянский военнослужащий

Как сообщает Министерство обороны Армении, в результате обстрела смертельное ранение получил военнослужащий-контрактник одной из воинских частей Минобороны, младший сержант Гегам Саакян 1982 года рождения.

Минобороны Армении заявляет, что решительно осуждает действия азербайджанской стороны и предупреждает, что они не останутся без ответа. «Вся ответственность за обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Азербайджана», - подчеркивают в Минобороны Армении.

По данным армянской стороны, после войны в Нагорном Карабахе осенью прошлого года Гегам Саакян стал десятым армянским солдатом, убитым азербайджанским огнем.