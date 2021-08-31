Новый сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России посетил Баку

Согласно сообщениям азербайджанских СМИ, ссылающихся на официальные источники, Байрамов поздравил Ховаева с назначением.

Ховаев отметил, что его визит носит ознакомительный характер.

«Министр Джейхун Байрамов проинформировал собеседника о текущей ситуации в регионе, мерах, предпринимаемых Азербайджаном на постконфликтном этапе, возможности нормализации отношений с Арменией на основе принципов международного права с устранением фактора оккупации, а также о том, что реваншистская позиция, выдвинутая противоположной стороной, не имеет никаких перспектив, важно, чтобы стороны воспользовались создавшимися возможностями сотрудничества.

Стороны обменялись мнениями о реализации положений, вытекающих из трехстороннего заявления, и реализации мер по укреплению доверия», - говорится в сообщении МИД Азербайджана, передают СМИ.